Mercedes steekt hand in eigen boezem na Jeddah-fiasco: "Zijn te ver gegaan"

Regerend constructeurskampioen Mercedes is niet bepaald sterk begonnen aan het nieuwe Formule 1-seizoen. De Duitse renstal moet snelheid toegeven op de teams van Red Bull Racing en Ferrari. Daarnaast heeft zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton de nodige moeite met de wagen. Nieuwkomer George Russell presteert voorlopig naar behoren.

De Saoedische Grand Prix van afgelopen weekend draaide uit op een teleurstelling voor Hamilton en Mercedes. De Britse stercoureur kende een waardeloze kwalificatie, hij kwam niet eens door Q1 heen. Het was een fikse teleurstelling voor de renstal en op zondag leken ze aardig wat verloren grond goed te maken. Hamilton kwam ver naar voren maar door een mislukte strategie viel hij terug naar de tiende plaats.

Set-up

Bij Mercedes kijken ze met gemengde gevoelens terug op de race in Jeddah. In de debrief op YouTube bespreekt Trackside Engineering Director Andrew Shovlin de matige kwalificatie van Hamilton: "Er speelde meerdere factoren mee. Het komt erop neer dat we de auto nog niet zo goed kennen als aan het einde van het seizoen. We hebben nog maar twee races gereden. Wij zijn met Lewis de hele tijd opzoek geweest naar de juiste set-up. In de nacht van vrijdag op zaterdag vonden we een goede set-up. Die probeerde we uit in VT3 en Lewis was tevreden."

Risico

Mercedes ging echter iets te enthousiast om met de nieuwe set-up. De Duitse renstal sneed zichzelf daarna in de vingers. Shovlin is er eerlijk over: "We zijn uiteindelijk echt te ver gegaan, we leren daar echter gewoon van. Ons grootste probleem is dat de auto momenteel niet snel genoeg is. Dat betekent dus dat als we onze zaken niet goed voor elkaar hebben, dan lopen we risico om in deze sessies kopje onder te gaan. We moeten de auto's dus zo snel mogelijk sneller zien te maken."