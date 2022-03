Alesi: "Perez valt vaak niet op en verdwijnt in het niets"

Sergio Perez heeft weinig indruk gemaakt op voormalig F1-coureur Jean Alesi. Volgens de Fransman 'verdwijnt' de Red Bull-coureur vaak naar de achtergrond en valt hij niet genoeg op.

Alesi racete vijf seizoenen voor Ferrari en in de laatste daarvan, 1995, behaalde hij zijn enige Formule 1-overwinning, tijdens de Canadese Grand Prix. De 57-jarige Fransman heeft de Scuderia nog steeds dicht bij zijn hart en genoot erg van de 1-2 finish in Bahrein. Maar Ferrari werd geholpen door de betrouwbaarheidsproblemen die Red Bull aan het eind van de Grand Prix troffen, aangezien zowel Max Verstappen als Sergio Perez uitvielen vanwege een probleem met de brandstofpomp.

Terwijl Verstappen een paar keer vocht met Leclerc voor de leiding in het eerste derde deel van de race voordat hij naar een tweede plaats leek te gaan, reed Perez het grootste deel van de wedstrijd op een solide vierde plaats zonder de voorliggers echt te bedreigen.

In zijn column voor Corriere della Sera schreef Alesi: “Sainz is altijd kalm en met consistentie behaalde hij een prachtige tweede plaats, waarbij hij Perez achter zich hield zonder hem ook maar een enkele kans te geven om in te halen. Perez verdwijnt vaak in het niets en valt niet op, dat is een feit."

Explosiviteit bij Mercedes

Wat betreft het coureursduo van Mercedes zei Alesi dat hij Lewis Hamilton en George Russell ziet als een 'explosief' paar ziet, waarvan hij vreest dat het schadelijk kan zijn voor de dynamiek binnen het team. "Hamilton moet laten zien dat hij de sterkste blijft, terwijl Russell wil laten zien dat hij de superkampioen kan verslaan. Dat werkt contraproductief in een team."