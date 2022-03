Sainz bijna op topniveau: "Belangrijk om tot die tijd podiums en punten te pakken"

Carlos Sainz reed gisteren weer naar het podium. De Spaanse Ferrari-coureur werd derde en daar hoeft hij zeker niet ontevreden mee te zijn. In Bahrein kwam hij ook al als tweede over de meet en in het kampioenschap staat hij ook op diezelfde positie. In Jeddah kon hij zich echter niet mengen in het duel voor de winst.

Sainz startte de race vanaf de derde plaats en bij de start werd hij direct al verschalkt door Max Verstappen. Tijdens de safety car-periode dook de Spanjaard naar binnen en kwam hij net voor Sergio Perez de baan op. Perez haalde hem echter in en moest de positie teruggeven. Sainz kon daarna vrij simpel de derde plek naar huis brengen en daar was hij redelijk tevreden mee.

Kans

De Saoedische Grand Prix werd slechts enkele maanden na de vorige editie verreden en dat gaf Sainz een goede kans om zijn bolide beter te begrijpen. Tegenover de internationale pers legt hij uit hoe hij hiervan wil profiteren: "Het is mij nu redelijk duidelijk geworden. Het heeft mij de kans gegeven om te zien hoeveel ik moet aanpassen en wat ik moet doen om de auto naar mijn zin te krijgen. Ik heb het gevoel dat we een stapje in de juiste directie hebben gezet."

Honderd procent

Sainz heeft immers nog nooit een race gewonnen en langzamerhand wordt het toch echt eens tijd voor een overwinning. De Spanjaard heeft dan ook een waarschuwing voor zijn concurrenten in petto: "Ik heb nog niet honderd procent de auto onder controle. Het is belangrijk om tot die tijd punten en podiums te pakken. Daarna is het tijd om die twee gasten gezelschap te houden bij het topgevecht."