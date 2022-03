Horner juicht topduel toe: "Ferrari was een slapende reus"

Red Bull Racing nam in Saoedi-Arabië sportief revanche na de dubbele uitvalbeurt in Bahrein. Max Verstappen kwam als winnaar uit de bus na een nieuw episch duel met Ferrari-coureur Charles Leclerc. Ook Sergio Perez kende een goede race maar kon zijn pole position niet verzilveren.

Red Bull-teambaas Christian Horner was na afloop dan ook in zijn nopjes. De Britse teambaas verscheen al snel voor de camera's van Sky Sports, hij looft zijn kopman: "Het was een heel erg geduldige race van Max. Hij lette goed op zijn banden voor de slotfase. Na de safety car ging hij er echt goed voor. Het was wel heel erg zonde voor Checo, hij deed alles goed in het begin en had pech met het moment van de safety car."

Episch

Horner is ook blij dat zijn team weer kan vechten met een rivaliserende renstal. Vorig jaar ging het om een verhit duel met Mercedes, nu is Ferrari echter de rivaal. Horner: "Ferrari heeft echt een geweldige auto en fantastische coureurs. Het was echt een zwaar duel. Als we dit de rest van het seizoen krijgen na deze twee races, dan wordt het echt weer een episch jaar."

Slapende reus

Over twee weken kruisen de heren coureurs de degens weer, dit maal in Australië. Red Bull-kopstuk Horner kijkt er reikhalzend naar uit en heeft er zin in. "Ferrari was echt jarenlang een soort slapende reus. Dit was echt een fantastische autorace. Het was een goede, harde race tussen twee coureurs. Laten we maar eens gaan kijken wat er gaat gebeuren in Australië."