Marko maakt zich geen zorgen na aanslag: "Rebellen weten dat ze meer publiciteit krijgen"

De Grand Prix van Saoedi-Arabië kwam vanmiddag eventjes in het nauw. Houthi-rebellen uit Jemen pleegde een aanslag op een facaliteit van oliegigant, en Formule 1-sponsor, Aramco aan de andere kant van Jeddah. De daar opvolgende brand en explosies waren waarneembaar op het circuit en de sport laste een spoedvergadering in.

Door de ingelaste vergadering met coureurs en teambazen werd de tweede vrije training met een kwartier uitgesteld. Eventjes bestond de gedachte dat men misschien een streep zou zetten door de race. Maar nog tijdens de training werd er gecommuniceerd door de organisatie en de sport dat de race 'gewoon' door zou gaan.

Drone

Veel teambazen en coureurs hielden hun kaken stijf op elkaar over de situatie. De persmomenten na de trainingen werden zelfs afgeblazen. Echter wilde Red Bull-adviseur Helmut Marko zijn mening over de situatie wél delen met de buitenwereld. Tegenover Motorsport-Total sprak hij zich uit: "Als men de veiligheid kan garanderen voor de rest van het weekend, dan moet het doorgaan. De Saoedi's hebben hier één of ander verdedigingssysteem maar op een bepaalde manier was de desbetreffende drone niet onderschept. Die rebellen weten dat ze meer publiciteit krijgen tijdens de Grand Prix, dat is onderdeel van het plan."

Perez

De ervaren Oostenrijker lijkt zich amper druk te maken om de situatie. Hij denkt dat men in Saoedi-Arabië wel kan omgaan met dit soort aanslagen. "Volgens mij zijn er hier best wel vaak van dit soort drone-aanvallen maar ze hebben hier gewoon een zeer goed verdedigingssysteem. Het is ook niet de eerste drone, maar wel de eerste drone die zo'n grote impact maakt." Volgens Marko is Sergio Perez redelijk gespannen onder de situatie: "Maar als je in Mexico-Stad woont, dan is het daar ook niet veel veiliger hoor."