Yamamoto legt aanwezigheid uit: "Ben adviseur van Red Bull Powertrains"

Na de seizoensfinale van het afgelopen seizoen nam Honda officieel afscheid als motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri. Achteraf bleek dat het allemaal toch wat genuanceerder lag en dat de motoren nog wel door Honda worden gebouwd en nu door het leven gaan als Red Bull Powertrain-krachtbronnen.

Ook veel van de vertrouwde Honda-gezichten zijn nog aangebleven bij de Oostenrijkse renstal. Het bekendste gezicht Masashi Yamamoto is ook nog gewoon aanwezig. De Japanner heeft zijn eigen bedrijfje opgericht en heeft zich laten inhuren door Red Bull. In Bahrein stond hij dan ook zoals gewoonlijk in de pitbox, iets wat hij dit seizoen nog vaker zal gaan doen.

Volgens Yamamoto is het de normaalste zaak van de wereld. De Japanner legt zijn aanwezigheid uit in gesprek met zijn landgenoten van AS-web: "De reden van mijn aanwezigheid is dat het seizoen weer van start is gegaan en ik ben ook nog eens een adviseur van Red Bull Powertrains. Dus ik besloot mijn koffers te pakken. Helmut Marko wilde ook met mij praten over de Super Formula en andere dingen voor de toekomst."