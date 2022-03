Lando Norris had goede hoop op een snelle start in 2022 met de nieuwe McLaren. In Bahrein tijdens de wintertest kwamen echter de eerste problemen en die nekten het team ook afgelopen weekend tijdens de eerste Grand Prix van het seizoen. De Brit heeft 'geen idee' of McLaren komend weekend in Saoedi-Arabië nog steeds achteraan het veld zal rijden.

Na twee zeer goede jaren in 2020 en 2021 met respectievelijk een derde en vierde plaats in het constructeurklassement, is het team uit Woking teruggezakt tot de negende plaats na de eerste race van 2022. Norris vertelde aan Auto Hebdo: "De auto is moeilijk te begrijpen en het is heel makkelijk om fouten te maken, wielen te blokkeren of de controle te verliezen. Wat was positief? Ik weet het niet - het einde van de race?"

Weinig vertrouwen

De 22-jarige onthulde dat McLaren komend weekend al enkele veranderingen aan de auto in Saoedi-Arabië zal hebben, maar hij gaf toe: "Eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe we daar naartoe gaan. Het kan beter of slechter zijn. We weten het echt niet."

"Het is een ander circuit met medium en snelle bochten die misschien iets beter bij ons passen. Maar eigenlijk denk ik niet echt dat we progressie zullen boeken. We missen gewoon veel downforce en daarom is de wegligging behoorlijk slecht. Als je geen downforce hebt, werken de banden ook niet goed."

Teambaas Andreas Seidl bevestigt dat het momenteel heel moeilijk te begrijpen is waar het team precies last van heeft: "We waren ook bezig met verschillende parameters in de race om de temperaturen af ​​te koelen, wat ons nog meer prestaties kostte."