Onboardbeelden geven geen duidelijkheid over uitvallen Verstappen

Afgelopen weekend leek Max Verstappen lang op weg te zijn naar een goede tweede plaats. De Nederlander kende echter een frustrerende avond in Bahrein want hij had meerdere problemen met zijn Red Bull-bolide. Tot overmaat van ramp viel Verstappen in de slotfase uit, net als zijn teammaat Sergio Perez.

Het is nog steeds niet duidelijk waardoor Verstappen uitviel. Het was wel duidelijk dat de problemen bij de Nederlander en Perez precies hetzelfde waren. Men ging er eerst vanuit dat er problemen waren met de brandstofpomp, een standaardonderdeel, maar dit bleek niet te kloppen. Nu zijn er op sociale media onboardbeelden verschenen van het moment dat de Nederlander uitviel. Deze beelden geven echter geen uitkomst.

Cool video from onboard Max’s car when it died



The flashing shift lights are indicative of the car going into anti-stall/failure mode



It also sounds like when he’s entering the pit-lane he’s trying to restart it off the MGU-K



I'm still none the wiser