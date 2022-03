Domenicali weifelend over Andretti: "Er is meer interesse"

Het is al geruime tijd duidelijk dat Michael Andretti graag de Formule 1 wil betreden. De Amerikaanse ex-coureur en eigenaar van het gelijknamige raceteam aast al maanden op een plaatsje op de grid en zijn plannen beginnen steeds duidelijker te worden. Toch is het al weer eventjes stil omtrent de Amerikaan.

Andretti probeerde eerst het team van Sauber ,Alfa Romeo, over te nemen. Hij was zeer dichtbij een overname maar op het allerlaatste moment kwam er een kink in de kabel. Hij liet het er echter niet bijzitten en begin dit jaar kwam hij met het nieuws dat hij dan maar de sport wil betreden met een volledig nieuwe ploeg. Hij is zelfs bereidt om de enorme hoge entry fee te betalen.

Vocaal

Formule 1-CEO Stefano Domenicali is zeer vereerd met de interesse van de bekende Amerikaanse racefamilie. De Italiaan laat echter aan Sky Sports weten dat er op de achtergrond wel iets meer speelt dan men ziet: "Er is meer interesse dan alleen Michael Andretti. Hij is de meest vocale van het stel maar we hebben vier of vijf aanbiedingen gehad van teams die de Formule 1 willen betreden."

Solide

De interesse van Andretti maakt veel fans enthousiast maar de huidige teams waren eerder al terughoudend. Ook Domenicali volgt die lijn: "Om eerlijk te zijn, de Formule 1 is vandaag de dag met tien teams, met de competitie echt zeer solide. Er zijn een aantal complexiteiten die we moeten doornemen als er nieuwe teams bij willen komen. Daarom denk ik dan ook niet dat dit het meest belangrijke element is om met de Formule 1 te groeien."