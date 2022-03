Russell maakt zich nog steeds zorgen: "Geen idee hoelang dit gaat duren"

George Russell had zijn eerste wedstrijd als fulltime Mercedes-coureur waarschijnlijk wel iets anders voorgesteld. De Brit kende namelijk een zeer lastig weekend maar kwam met een gelukje toch nog als vierde over de finish. De talentvolle Russell kon echter niet volledig genieten van zijn eerste race voor de regerend constructeurskampioen.

In Bahrein had Russell nog zeer veel last van het nieuwe fenomeen porpoising. Tijdens de testweken hadden meer teams te maken met dit probleem. Veel ploegen zijn echter over de problematiek heen gestapt maar bij Mercedes is dat nog lang niet gelukt. Mede hierdoor is de achterstand op koplopers Ferrari en Red Bull Racing toch zeer groot.

Oplossing

Russell is een positief mens en hij ziet de vooruitgang op het gebied van porpoising bij andere teams als iets positiefs. Tegenover de internationale media in Bahrein sprak hij zich duidelijk uit: "Het is goed om te zien dat andere auto's eerst hetzelfde probleem hadden en dat nu niet meer hebben. Dit betekent namelijk dat er ergens een oplossing ligt voor dit probleem."

Hele jaar

Bij Mercedes is de oplossing nog lang en breed niet gevonden en dat baart Russell zorgen. Hij heeft een waarschuwing voor de fans: "We hebben moeite om het te vinden. Het zou prachtig zijn geweest als we het hadden opgelost tijdens de testweek waar we veel reden. Maar we hebben echt geen idee hoe lang dit gaat duren. We hopen dat we het zo snel mogelijk hebben gevonden. Maar er is geen reden waarom dit niet het hele jaar door zal gaan."