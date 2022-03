Vettel nog altijd niet hersteld van corona - deelname komend weekend onzeker

Sebastian Vettel keert komend weekend mogelijk nog niet terug voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië in zijn Aston Martin. De Duitser testte vorige week positief op corona en kon daardoor niet deelnemen aan de eerste Grand Prix van 2022, waarbij hij vervangen werd door landgenoot en supersub Nico Hulkenberg.

Het is echter nog onzeker of Vettel het op tijd gaat redden om voor vrijdag een negatieve coronatest te hebben, waardoor hij mogelijk ook de tweede race aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Niet op de hoogte van quarantaineregels

Zijn landgenoot Nico Hulkenberg stapte in bij Aston Martin en worstelde zich naar de 17e plaats. Of hij komend weekend eveneens zal deelnemen zal de komende dagen bekend worden. Volgens de nieuwe teambaas Mike Krack nam Vettel via een videoverbinding wel deel aan de debriefing van het weekend: "Zijn stem klonk minder hees dan de dagen ervoor, maar op dit moment kan ik niet zeggen of hij kan racen in Saoedi-Arabië. We moeten zien hoe het de komende dagen verloopt maar we hopen dat hij snel terug is."

Om te kunnen racen zal Vettel zowel de Saoedi-Arabische quarantaineregels als de interne regels van Aston Martin moeten doorstaan. Krack: "Het heeft met twee factoren te maken, maar om eerlijk te zijn ben ik niet 100% op de hoogte van de Saoedische regelgeving. Als hij een negatieve test heeft, zal het uiteraard gemakkelijk zijn."