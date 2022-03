Russell ondervindt nog steeds veel porpoising-hinder: "We hobbelen de bochten in"

Het team van Mercedes is niet langer de te kloppen ploeg in de Formule 1. De regerend constructeurskampioen kende bij de seizoensopener in Bahrein de nodige problemen en een goede resultaat was dan ook lang uit zicht. Toch eindigde Lewis Hamilton op het podium, mede dankzij het uitvallen van de Red Bulls.

In Hamiltons kielzog kwam Mercedes-nieuweling George Russell als vierde over de streep. Het was een onverwacht resultaat voor de jonge Brit aangezien hij al het gehele weekend tegen problemen aan liep. De kwalificatie verliep zeer waardeloos voor Russell aangezien hij zich slechts als negende wist te kwalificeren, een straatlengte van Hamilton en de kop van het veld.

Porpoising

Russell had tijdens de Grand Prix ook nog last van nog meer ongemakkelijkheden. De Mercedes-coureurs hebben namelijk nog steeds veel last van porpoising. Bij Motorsport.com vertelt Russell hoeveel last hij ondervond van dit nieuwe fenomeen: "Ik zou niet zeggen dat het echt fysiek heel zwaar was. Ik zou het eerder oncomfortabel noemen. Je hebt natuurlijk het liefst een auto die lekker soepel rijdt. Zo'n auto hadden we vandaag zeker niet."

Banden

De porpoising-problemen zorgden voor nog meer problemen bij de Duitse renstal. Russell merkte dat zich een soort domino-effect ontvouwde: "Het had echt zeer veel invloed op de banden. Je hobbelt praktisch de bocht in. De achterbanden slaan hierdoor over en de auto voelde zo instabiel. Zodra we dit de baas zijn gaat het een gigantisch voordeel zijn. Dat gaat ons helpen met de banden en met het remmen, we krijgen daardoor ook meer grip. Ik hoop dat de oplossing zo snel mogelijk wordt gevonden, wij weten dat dit een antwoord op problemen is. Het klinkt alleen wat makkelijk dan het gedaan is."