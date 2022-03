Wolff heeft slapeloze nachten door gebrek aan snelheid

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft slapeloze nachten door de gedachten over hoe zijn team de problemen kan oplossen waar het nu mee te maken heeft. De angst voor de snelle concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing werd bevestigd tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein, waarbij Lewis Hamilton zich als vijfde kwalificeerde op zeven tienden achterstand van Charles Leclerc die pole position pakte. Tijdens de race werden Hamilton en Russell weliswaar derde en vierde maar dat kwam vooral door de dubbele uitvalbeurt van Red Bull-coureurs Verstappen en Perez.

Er is geen twijfel over mogelijk dat Mercedes meer snelheid moet vinden in de W13 en Wolff heeft hier slapeloze nachten van bij het nadenken over hoe ze dat moeten doen. Hij zei tegen de media in Bahrein: "Ik word steeds wakker en denk dan 'wat kunnen we in vredesnaam doen?' Maar er zijn veel slimme mensen die nadenken over waar we onze problemen echt kunnen aanpakken."

Uitdaging, problemen en domineren

Op de vraag hoe hij de situatie op de chassisbasis in Brackley en de op Brixworth gebaseerde Mercedes High Performance Powertrains wil managen, zei Wolff dat het gaat om bescheidenheid, het accepteren van de situatie en het vinden van een manier om eruit te komen.

"Het is heel goed dat je vanuit technologisch oogpunt je verwachtingen bepaalt. Als je ze niet tegenkomt, is dat de nieuwe baseline. Op dit moment is de baseline vrij laag en we moeten het gewoon met nederigheid benaderen en ons er echt uit werken. Op korte termijn moeten we alles pakken wat we pakken kunnen. Op lange termijn moeten we onze wagen weer echt laten presteren."

Mercedes bevindt zich na jaren van dominantie in een nieuwe situatie en de vraag is of Wolff het als een uitdaging ziet dat hij zich moet terugvechten naar de kop van het veld: "Nee, ik ben liever dominant en een seconde voor op alle anderen om te kunnen verdwijnen in de zonsondergang. Maar het is wat het is, je kunt het een uitdaging noemen of je kunt het problemen noemen, maar hoe dan ook, we kunnen het daar niet laten zoals het nu is."