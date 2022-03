Horner prijst moedige Wolff: "Goed dat we hier naar kijken"

Afgelopen seizoen vochten de teams van Red Bull Racing en Mercedes een verbeten duel uit in de Formule 1. Dit seizoen lijkt het erop dat het gat tussen de twee renstallen wat groter is maar teambazen Christian Horner en Toto Wolff zijn nog steeds elkaars tegenpolen. Toch is er onderling veel respect.

In aanloop naar de seizoensopener van dit weekend sprak Mercedes-teambaas Wolff zich op opvallende wijze uit. De Oostenrijker gaf namelijk aan dat hij al wat jaren een psychiater bezoekt. Mentale gezondheid is de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijk onderwerp waar wereldwijd steeds aandacht voor komt. Wolff was niet de eerste uit de Formule 1-wereld die deze onthulling deed maar zijn bekentenis bracht zeker wel wat te weeg.

Credits

Tijdens een persconferentie voor de teambazen in Bahrein werden de uitspraken van Wolff dan ook besproken. Red Bull-concullega Horner was opvallend lovend voor Wolff. Tegenover de internationale pers sprak de Brit zich uit: "Ik denk dat we Toto veel credits moeten geven voor het feit dat hij de moed heeft om over zijn mentale problemen te praten. Het is iets wat deze dagen steeds meer in het licht komt te staan. Ik denk dat het iets is waar we ons in deze business bewust van zijn en we zijn er proactief op."

Belangrijk punt

Ook in Horners omgeving worstelen er mensen met mentale problemen en de Brit is dan ook blij dat Wolff zich heeft uitgesproken. "Ik heb het geluk dat ik persoonlijk geen problemen hiermee heb gehad. Maar ik weet dat ik vrienden heb die problemen hebben gehad door problemen met mentale gezondheid. Het is vanzelfsprekend een belangrijk punt en ik denk dat het heel goed is dat we ernaar kijken."