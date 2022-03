Hamilton slechts vijfde: "Over het algemeen wel blij"

Lewis Hamilton had zich zijn eerste kwalificatie in de jacht op zijn recordbrekende achtste wereldtitel vast anders voorgesteld. De Britse coureur heeft in Bahrein al het gehele weekend de nodige moeite met zijn nieuwe bolide, ook in de kwalificatie was dat merkbaar. Hamilton reed zijn snelste rondje in Q2 en moest uiteindelijk genoegen nemen met de vijfde tijd.

De Brit klaagde gisteren veelvuldig op de boordradio, hij had vooral last van porpoising. Hij werd tijdens alle trainingen verslagen door zijn nieuwe teamgenoot George Russell maar in de kwalificatie kwam het ruwe talent van Hamilton weer bovendrijven. De Brit was slechts een fractie langzamer dan de Red Bull van Sergio Perez.

Blij

Na afloop van de kwalificatie was Hamilton toch redelijk positief gemutst over zijn dag. Tegenover Motorsport.com keek hij terug op de kwalificatie onder het Bahreinse kunstlicht: "Ik ga niet zeggen dat ik opgelucht ben. Ik ben over het algemeen heel erg blij met vandaag, dat al helemaal als je kijkt waar we stonden tijdens de vorige twee weken. Dan doel ik op de problemen die we hadden met de auto."

Trots

Hamilton toonde in Bahrein zijn realistische kant. De ervaren Brit gaat er dan ook niet vanuit dat hij morgen vecht met Red Bull of Ferrari. "Het was een beetje een nachtmerrie om hierin te rijden maar we hebben ons geconcerteerd en we zijn door blijven werken. Dus ik ben trots dat iedereen positief is gebleven. Die gasten voor ons rijden echt in een andere competitie dus ik ben redelijk blij met de vijfde plaats. Het is niet de eerste startrij maar we gaan wat verbeteringen doorvoeren en ons best doen."