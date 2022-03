Hamilton keert met nieuw helmontwerp terug naar roots

Lewis Hamilton verscheen gisteren ineens op de baan met een compleet nieuw helmontwerp. Tijdens de wintertest reed Hamilton nog rond met zijn vertrouwde paars-zwarte helm maar in Bahrein reed hij ineens rond met een knalgeel helmdesign. Iedereen moest er overduidelijk eventjes aanwennen want de gele kleur is nogal aan de felle kant.

Hamilton verklaarde op social media zijn keuze voor dit design. De zevenvoudig wereldkampioen geeft aan dat hij met dit ontwerp terug wil gaan naar het begin van zijn loopbaan. Tijdens zijn kartdagen reed hij immers rond met een gele helm. Ook tijdens zijn eerste jaren reed hij rond met een gele helm, zó fel als nu was de gele kleur echter nooit.

For this year's helmet I wanted to show love to my beginnings. As much as I love purple and black, yellow is my history. I’m going into this season with the same dedication, drive, and passion I had way back in my karting days 💛 pic.twitter.com/PMIP5SgF0Q