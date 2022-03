Hamilton heeft grote problemen: "Alle veranderingen doen helemaal niets"

De eerste twee vrije trainingen in Bahrein verliepen niet bepaald vlekkeloos voor zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur liet vooraf al weten dat hij niet vermoedt om de winst te zullen strijden. Zijn nachtmerrie leek uit te komen in Bahrein want hij kwam in VT1 niet verder dan de zevende tijd en in VT2 reed hij de negende tijd.

Tot overmaat van ramp moest de Brit in beide sessies flink wat tijd toegeven op zijn gloednieuwe teamgenoot George Russell. Zijn jongere landgenoot zat beide trainingen tegen de top drie aan en leek veel minder hinder te ervaren dat Hamilton. De ervaren Brit klaagde in de tweede training ook nog eens over porpoising en problemen met de remmen.

Russell

Na afloop van de lastige eerste dag verscheen Hamilton bij het mediahoekje om zijn verhaal te doen. Tegenover zijn landgenoten van Sky Sports was hij duidelijk: "Ik heb niet naar de auto van George gekeken. We hebben verschillende dingen geprobeerd maar ik heb mij gefocust op de problemen met mijn auto. We hadden de voorgaande jaren slechts kleine probleempjes, dit jaar zijn ze veel groter."

Fixen

Hamilton zit daadwerkelijk met de handen in het haar. De Brit heeft van alles uitgeprobeerd maar op geen enkel moment kwam het gewenste resultaat naar voren. "Alles wat we proberen verandert eigenlijk helemaal niets. Het lijkt erop dat we langer bezig moeten zijn met een oplossing, dus we zullen het niet snel fixen."