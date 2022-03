Binotto twijfelt aan spiegels Mercedes: "Geen eenvoudige discussie"

Tijdens de wintertest in Bahrein verbaasde Mercedes vorige week vriend en vijand met hun nieuwe wagen. De W13 leek haast een compleet nieuwe auto vergeleken met de eerste wintertest in Barcelona. De meeste aandacht ging uit naar de haast ontbrekende sidepods. Bij rivaal Ferrari keek men echter naar iets anders.

De Italiaanse renstal zag dat Mercedes op de baan verscheen met gloednieuwe spiegels. Ook dit ontwerp was compleet anders en meerdere teams trokken aan de bel bij de FIA. Ze waren namelijk van mening dat Mercedes een aerodynamisch voordeel haalde uit het ontwerp, volgens het vuistdikke regelboek is dit verboden. Volgens Motorsport.com is het zaakje besproken tijdens een vergadering en daar bleek dat de spiegels gewoon legaal waren.

Legaal

Het steekt bij Ferrari aangezien men daar in 2018 wel hun spiegels moest vervangen. Teambaas Mattia Binotto spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Niemand twijfelt echt aan de legaliteit van de oplossing van Mercedes. In 2018 verbonden wij echter onze spiegels aan de halo, dat was legaal volgens de regels. Twee races later werden we gedwongen dat te verwijderen door een nieuwe technische richtlijn van de FIA. Ze zijn bevoegd om opheldering te vragen."

Niet eenvoudig

De situatie zorgt voor wat zorgen bij Binotto. De gekrulde teambaas is van mening dat ze in strijd zijn met wat de FIA in het verleden aangaf. De spiegels mogen immers alleen een structurele functie hebben en aerodynamische invloed mag alleen incidenteel zijn. Het is een lastige zaak volgens Binotto: "Dit is zeker geen eenvoudige discussie. We hebben tien teams, de FIA en de Formule 1 zelf. Dat zijn twaalf realiteiten. Elk team doet zijn best om water bij de wijn te doen. Er zijn al gesprekken maar ik weet niet welke beslissingen er worden genomen."