Norris houdt rekening met Haas: : "Zagen er best goed uit"

De nieuwe reglementen zorgen ervoor dat niemand echt weet waar ze staan voorafgaand de aankomende seizoensopener. Iedereen kijkt dan ook reikhalzend uit naar de seizoensopener in Bahrein. De wintertests in Barcelona en Bahrein zorgden ervoor dat men een troebel beeld heeft van de slagvolgorde want echte duidelijkheid is er niet.

Meerdere teams willen aankomend seizoen een gooi naar succes doen. Het team van Haas wil graag het achterveld verlaten en men wil zich mengen in de strijd in het middenveld. De Amerikaanse renstal begon al zeer vroeg aan de ontwikkeling van de nieuwe wagen. In Barcelona waren er nog veel problemen maar in Bahrein viel de ploeg wel op. Coureurs Mick Schumacher en Kevin Magnussen reden redelijk wat rondjes en waren daarnaast ook vrij vlot.

Verschil

McLaren-coureur Lando Norris vindt het ook nog moeilijk om een voorspelling te doen voor het komende seizoen. De Brit houdt rekening met Haas, zou laat hij weten tegenover de internationale pers: "Momenteel zijn er drie teams die er sneller uit zien dan de rest. Maar tussen de andere teams is het verschil niet zo groot, van McLaren tot en met Haas."

Gevecht

Haas maakte in ieder geval aardig wat indruk op Norris. De Britse coureur denkt dat hij Magnussen en Schumacher veelvuldig zal tegenkomen: "Haas zag er best goed uit en dat is een grote verrassing als je ziet hoever ze vorig jaar achter lagen. Ik denk dat we ons moeten voorbereiden op een gevecht met hen in zowel de kwalificatie als de race."