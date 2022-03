Verstappen kijkt uit naar seizoensopener: "Kan van alles gebeuren"

Over een paar dagen gaat het gloednieuwe Formule 1-seizoen weer van start. Wereldwijd kijken miljoenen fans uit naar de seizoensstart in Bahrein. Het wordt het seizoen waarin Max Verstappen voor het eerst een wereldtitel gaat verdedigen. Door de nieuwe reglementen is het echter lastig te voorspellen wie er aan het langste einde gaat trekken.

Verstappen hoeft in ieder geval niet bang te zijn voor een flater. Zijn team Red Bull Racing kwam goed voor de dag tijdens de wintertests in Barcelona en Bahrein. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez reden zeer veel rondjes en de rondetijden waren daarnaast ook zeer respectabel. Vanzelfsprekend zeggen rondetijden niet zoveel tijdens de tests maar het was wel zeer goed voor het zelfvertrouwen.

Nieuw tijdperk

De Nederlandse verdedigend wereldkampioen kijkt in ieder geval uit naar de seizoensopener. Op zijn eigen website spreekt de Red Bull-coureur zich uit: "Tijdens de testdagen in Barcelona en Bahrein hebben we veel geleerd. Ik ben blij dat we ons nu kunnen richten op de eerste race in een nieuw tijdperk. Er kan van alles gebeuren. Het doel van deze nieuwe regels is om de grid dichterbij elkaar te brengen en ook dat het makkelijker is om elkaar te volgen."

Onbekende factoren

Maar waar hij en zijn team precies staan ten opzichte van de concurrentie blijft voor Verstappen nog even gissen. Ook voor de regerend wereldkampioen is er nog veel onduidelijkheid: "Alles is zo nieuw, er zijn veel onbekende factoren tijdens de eerste race van het seizoen. Ik kijk er echt naar uit om er tijdens de kwalificatie achter te komen waar we staan ten opzichte van de rest. De auto ziet er goed uit en we staan er als team prima voor."