Norris ziet problemen bij McLaren: "Auto van 2022 vangen veel wind"

Lando Norris zegt dat de aerodynamische problemen die de F1-teams de afgelopen jaren ondervonden ook met de nieuwe reglementen voor 2022 zijn blijven bestaan. Tijdens de tweede testsessie in Bahrein worstelde McLaren met een remprobleem waardoor Norris niet in staat was om lange stints uit te voeren.

In de tijd dat het hem wel lukte op het circuit te zijn, zei Norris dat de auto's nog steeds gevoelig waren voor de wind. De jonge Brit: "De auto's zijn nog steeds gevoelig voor de wind. Ik denk dat het maar goed is dat we dit probleem hier in Bahrein ontdekt hebben, want in Barcelona was er eigenlijk geen wind."

"Ik ben blij dat we hebben ondervonden dat het probleem er nog steeds is. F1-auto's zijn nog steeds gevoelig voor de wind en zeker als het onstuimig is. Je merkt ook dat er verschil is per circuit. In Bahrein was het een stuk heter dan in Barcelona, ​​dus dan merk je ook hoe de banden en de auto erop reageren."

"Het is veel hobbeliger, dus hoe de auto over de hobbels rijdt en over de hobbels presteert en de compromissen die je moet sluiten met de afstelling zijn heel verschillend. Al deze dingen blijken erg lastig. We moeten proberen het te begrijpen en uit te zoeken."

Worstelen

De 22-jarige coureur zei dat de wind tot nu toe een rol heeft gespeeld voor de auto's van 2022 die worstelen met langzamere bochten. Norris: "Ik denk dat het een combinatie is van twee dingen: de ene is de wind, die we vooral in de rug hadden tijdens de test. Het maakt het zo veel moeilijker om de auto tot stilstand te brengen. Je hebt gewoon een stuk minder downforce wanneer je de wind in de rug hebt, ten opzichte van tegenwind bij het remmen."

"Het tweede verschil zijn de banden, die zijn dit jaar groter dus je moet de auto anders afstellen. Je hebt een stijvere afstelling nodig en daardoor stuiter je meer de bocht in en je voelt de auto meer draaien tijdens het remmen."

"Dus als je dit allemaal bij elkaar optelt, is het niet waar een F1-auto noodzakelijkerwijs voor is ontworpen en maakt het extreem lastig. Het is heel makkelijk om de voorband te blokkeren, rechtdoor te gaan en een flatspot te rijden."

Rijstijl aanpassen

Norris zei ook dat hij denkt dat coureurs een conservatievere benadering zullen volgen als gevolg van de veranderingen in 2022.

"Het is een moeilijke vraag maar als je wilt pushen en je hebt nieuwe banden op je wagen laten monteren is het best lastig rijden. Het is alsof je echt je snelheid moet bepalen. Realistisch gezien moet je met deze auto's wat conservatiever zijn en vooral niet proberen te pushen, want er zijn nogal wat consequenties."