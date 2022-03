Steiner heeft spijt en zegt sorry tegen Mazepin

Gunther Steiner geeft toe dat het hem spijt dat hij de Russische coureur Nikita Mazepin uit het team heeft moeten zetten. De door Uralkali gesteunde 23-jarige coureur, die juridische stappen niet uitsluit, is voor 2022 vervangen voormalig Haas F1-coureur Kevin Magnussen.

Teambaas Steiner geeft toe dat de afgelopen weken vermoeiend en vervelend waren. Het Amerikaanse team bevond zich midden in de ongekende private en publieke sancties tegen de Russische regering en het Russische volk.

Steiner bevestigde de bewering van Mazepin dat hij niet rechtstreeks met de coureur heeft gesproken, aangezien hij hem liet weten dat hij in 2022 niet zou racen. "Ik heb het schriftelijk gedaan. Ik heb hem niet gesproken."

"Het is een zeer complex onderwerp, zelfs voor juridische experts", benadrukt Steiner. "We zullen zeker geld verliezen, maar het team is financieel stabiel. Je hoeft je geen zorgen te maken over het team. Dat is het belangrijkste voor mij."

Steiner vindt het moeilijk om te stellen dat Mazepin een onschuldig slachtoffer is van de hele situatie. "Natuurlijk vind ik het altijd jammer als je zoiets moet doen. De omstandigheden die ik noch hij kan veranderen, zijn gewoon zoals ze zijn. Daar moet je mee leven en doorgaan. Ik zie het als onderdeel van het leven", zei Steiner.

Hij zei tegen het Duitse RTL: "Het ergste zou nu voorbij moeten zijn. Het kan nu alleen maar beter gaan voor ons. We zijn altijd goed voor een verrassing als er drama is."