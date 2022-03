Video: Sainz verbaast Leclerc met geheim talent

Charles Leclerc en Carlos Sainz hebben dit seizoen de taak om Ferrari terug te brengen naar de top. De twee talentvolle coureurs kenden een prima voorseizoen en men is dan ook vol goede hoop van de seizoensopener van aankomend weekend. De twee coureurs kunnen het daarnaast ook zeer goed met elkander vinden.

Sainz en Leclerc trekken in de voorbereiding op het aanstaande seizoen ook veelvuldig met elkaar op. De twee waren beide aanwezig op een locatie waar een bandje stond te spelen. Sainz was in een goede bui en hij besloot de microfoon op te pakken. Leclerc deelt het tafereel en complimenteert zijn collega met diens zangkwaliteiten.