Hamilton ziet zichzelf als outsider: "We zijn niet de snelste"

Lewis Hamilton ziet zichzelf niet als een favoriet voor de eerste paar races. "Op dit moment weet ik zeker dat iedereen dat kan bedenken, we zijn niet de snelste", vertelde de Brit aan journalisten op de laatste dag van de pre-season test, dat ook in Bahrein plaats vond.

Hamilton vervolgt: "Ik denk dat Ferrari eruitziet als de snelste en misschien Red Bull en dan misschien wij of McLaren. We staan ​​momenteel niet aan de top."

Op de vraag of hij zich zorgen maakte over het kampioenschap, zei Hamilton dat het te vroeg was en sprak hij zijn vertrouwen uit in zijn team. "Er zit potentieel in onze auto om ons daar te krijgen, we moeten alleen leren om het eruit te halen. We hebben een aantal hindernissen te overwinnen. Volgende week zullen we meer laten zien en denk in dat mensen misschien verrast zullen zijn."

Critici verwijten Mercedes dat zich vaak in de rol van de underdog manoeuvreren, terwijl de prestaties het andere verhaal vertelt. Hamilton reageert als volgt hierop: "Mensen blijven praten over of we onszelf naar beneden praten of niet, maar het is dit jaar een beetje anders."