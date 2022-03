Toto Wolff ergert zich aan uitspraken van Horner over illegale Mercedes

Toto Wolff heeft de bewering van Christian Horner dat de sidepods van Mercedes illegaal zijn van de hand gedaan en vroeg zich af hoe hij dit kon weten aangezien de auto pas een half uur op het circuit had gereden. De woordenstrijd tussen Wolff en Horner naast het circuit was vorig seizoen een veel voorkomende trend die alleen maar heviger werd naarmate de titelrace tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen dichter bij de eindstreep kwam.

Toen de teams naar Bahrein gingen voor de tweede testsessie, was het gesprek van de dag de nieuwe Mercedes en zijn vernieuwde sidepods. De sidepods, of beter gezegd het ontbreken daarvan, op de W13 zijn opmerkelijk verschillend van elke andere auto op het circuit en hebben naar verluidt uitstekende resultaten opgeleverd in de simulator.

Ontkenningsfase Red Bull

Terwijl de auto's tijdens de eerste ochtendsessie over het circuit reden, ontstond er buiten de baan een verhaal over wat Red Bull-teambaas Christian Horner precies zei met betrekking tot de Mercedes-auto. Het eerste citaat dat naar voren kwam, bracht de doorgaans betrouwbare bron Auto Motor und Sport en zijn journalist Michael Schmidt. Het Duitse tijdschrift meldde dat Horner de W13-sidepods 'illegaal' noemde en dat het in strijd was met de geest van de voorschriften.

Red Bull Racing ontkende dergelijke opmerkingen echter snel en gaf een korte verklaring af waarin stond: "Houd er rekening mee dat Christian met geen enkele media heeft gesproken of opmerkingen heeft gemaakt over de Mercedes-auto."

Ze leken later terug te komen op de verklaring en verduidelijkten dat het team "geen officiële opmerking had gemaakt over de auto van Mercedes en dat ook niet zal doen."

De bewering van Schmidt werd ondersteund door Andrew Benson van de BBC, die tweette dat het duidelijk was dat Horner uitgebreid met Schmidt sprak en dat hij werd geciteerd door de Duitse journalist. Hoewel het nog niet volledig is bevestigd of Horner inderdaad heeft gezegd wat er is gemeld, lijken zijn vermeende opmerkingen zijn oude rivaal en tegenhanger Toto Wolff te hebben geërgerd.

Volgens de Express wordt Wolff als volgt geciteerd: "Hoe weet hij een half uur nadat hij de auto voor het eerst op het circuit zag dat onze auto illegaal zou zijn?"