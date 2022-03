Na Verstappen wil ook Perez een nieuw en lang contract bij Red Bull

Max Verstappen tekende onlangs een nieuwe langdurig contract met Red Bull wat het tot 2028 verbindt aan het Oostenrijkse team. Zijn teamgenoot Sergio Perez heeft daarop gereageerd dat hij ook graag langer wil blijven en aast op een nieuw en langer contract.

Perez kwam vorig seizoen bij Red Bull en speelde een kleine rol in de kampioenschapsrace met zijn inspanningen om Lewis Hamilton tegen te houden tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi, waardoor hij veel lof kreeg van Red Bull.

De Mexicaanse coureur hoopt dit jaar een grotere rol te spelen en mogelijk zelfs te vechten voor een eigen wereldtitel. Echter, aangezien Red Bull zeer toegewijd is aan Verstappen en de Nederlander voor meer dan 5 jaar bijtekende is de kans groter dat Perez zichzelf opnieuw zal moeten schikken in een bijrol binnen het team. Maar als hij dat goed doet, kan hij misschien een nieuw contract bij Red Bull krijgen.

De 32-jarige Mexicaan heeft duidelijk gemaakt dat hij door wil met Red Bull en van zijn volgende contract 'iets meer stabiliteit' wil hebben dan in zijn huidige. In gesprek met Express zegt hij: "Ik heb een contract voor dit seizoen, en dat seizoen is pas net begonnen. Ik denk dat we heel blij zijn. Ik ben erg blij met het team en hoe we het afgelopen seizoen hebben gedaan. We zullen vanzelf gaan zien hoe snel we weer over een nieuw contract praten."

"Ik zou zonder twijfel een nieuw contract willen dat iets langer is. Ik ben op zoek naar wat meer stabiliteit zodat ik weet wat het team voor plannen heeft en welke rol ik daarin kan spelen."

Gasly klopt op de deur

Perez wordt geconfronteerd met concurrentie van Pierre Gasly voor 2023. De Fransman heeft er de afgelopen maanden geen geheim van gemaakt graag een tweede kans te willen bij het team waar hij eerder gigantisch faalde naast Verstappen.

Gasly was een van de smaakmakers in het kampioenschap van vorig jaar. Veel experts zagen het dan ook wel zitten dat Red Bull Gasly zou promoveren. Red Bull koos er uiteindelijk voor om hem bij AlphaTauri te houden, waarbij Gasly onlangs onthulde dat hij in gesprek is met Red Bull-adviseur Helmut Marko over zijn toekomst.