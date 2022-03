Haas wil Magnussen als vervanger van Mazepin

Kevin Magnussen kan wel eens een bijzondere comeback maken in de Formule 1. De Deense coureur reed in 2020 voor het laatste in de koningsklasse voor Haas, als teamgenoot van Romain Grosjean. Door het vrije stoeltje bij datzelfde team vanwege de perikelen rondom Nikita Mazepin is het mogelijk dat Magnussen zijn oude stoel weer kan terugkrijgen.

Haas F1 onderzoekt de mogelijkheid om voormalig coureur Kevin Magnussen te contracteren nadat het Nikita Mazepin ontsloeg vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Vrijwel de gehele sportwereld verbrak na de invasie de banden met Rusland.

Terwijl de FIA, het bestuursorgaan van de F1, had verklaard dat Russische en Wit-Russische atleten onder een neutrale vlag aan hun evenementen konden deelnemen, lijkt het erop dat Haas voor de optie wil kiezen om Magnussen vast te leggen, waarmee hij teamgenoot wordt van Mick Schumacher

De keus voor Magnussen is aan de ene kant opmerkelijk, aan de andere kant heeft hij altijd een goede relatie gehad met het team. Teambaas Guenther Steiner liet bovendien weten dat het team graag een ervaren coureur wil contracteren die in staat is om punten te pakken. Magnussen heeft dat ruimschoots bewezen toen hij van 2017 tot en met 2020 voor Haas reed. Hij scoorde in die vier seizoenen 96 punten.