Ferrari: "Extra tijd in windtunnel levert slechts 1 tiende per ronde op"

Ferrari-teambaas Mattia Binotto gelooft dat de extra ontwikkelingstijd van zijn team in de windtunnel slechts een tiende per ronde waard zal zijn. Naast geheel nieuwe technische voorschriften voor dit seizoen, is 2022 het eerste jaar dat auto's worden gebouwd volgens nieuwe ontwikkelingsregels.

Gebaseerd op de stand van het constructeurskampioenschap van 2020, hadden kampioenen Mercedes de minste ontwikkelingstijd, terwijl Williams het meest tijd mocht spenderen in de windtunnel omdat ze als tiende en laatste in de WK-stand waren geëindigd.

Ferrari beleefde zijn slechtste seizoen in 40 jaar, aangezien het slechts als zesde eindigde in het klassement, wat betekent dat het aanzienlijk meer ontwikkelingstijd had dan zijn rivalen Mercedes en Red Bull.

Mercedes-baas Toto Wolff beweerde dat Ferrari tot 0.2s voordeel zou kunnen hebben, maar Binotto heeft dat gebagatelliseerd. De F1-teambaas: "We hebben nog wat tijd over in de windtunnel, maar als je naar het aantal kijkt, zijn het een paar sessies in het hele jaar. Het is misschien een tiende per ronde als je heel goed bent, daar zal het op uitkomen."

"Het is allemaal hoe je prioriteiten beheert, hoe goed je bent en hoe efficiënt je activiteiten zijn. Als je kijkt naar Mercedes, Red Bull, hoe sterk ze vorig jaar waren, ongetwijfeld zijn ze als team heel, heel sterk en ik denk dat de reglementen er zijn om degenen die minder efficiënt zijn te helpen. Het was belangrijk voor ons om focus en prioriteit te leggen op 2022. We hebben altijd gezegd dat het een goede kans was."