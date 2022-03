Schumacher tevreden bij Haas ondanks chaotische situatie

Mick Schumacher houdt vol dat hij gelukkig is bij Haas - ook al heeft de zoveelste controverse voorafgaand aan het seizoen voor het tweede opeenvolgende jaar invloed op zijn voorbereidingen.

De Duitser heeft te maken met een Amerikaans team en had een Russische teamgenoot die nu is ontslagen. Schumacher zegt hierover: "We hebben geprobeerd de focus op het racen te houden. Natuurlijk was dat allesbehalve makkelijk met alle verschrikkelijke gebeurtenissen in Oekraïne. 'Turbulent' vat het waarschijnlijk heel goed samen."

Nu er echter weer een jaar van controverse losbarst, zegt Schumacher dat hij nog steeds blij is met zijn beslissing om bij Haas te blijven. "Ik heb er helemaal geen spijt van. Ik ben hier gelukkig en kan het met iedereen goed vinden. Dat is niet iets om voor lief te nemen."

"Mijn eerste indruk van de nieuwe auto is positief. Ik denk dat we dichter bij de voorkant van het veld kunnen zitten. Het is ook geweldig dat ik als coureur in mijn tweede jaar zo'n grote invloed heb op de ontwikkeling en afstelling van de auto. Ik groei samen met het team."

Hij steekt echter niet onder stoelen of banken dat hij ook blij is dat hij vooruitgang boekt richting een racestoeltje bij Ferrari, met een reserverol voor 2022 als voor de hand liggende volgende stap.

"Het is fijn dat mijn prestaties vorig jaar werden opgemerkt en beloond. Dit jaar ligt mijn focus echter op Haas. Ik rijd voor dit team, en wat er in de toekomst gaat gebeuren, daar komen we wel achter."