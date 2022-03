'Perez trapt tweede testweek af voor Red Bull, Verstappen vrijdag in actie'

Tijdens de eerste wintertest van het jaar mocht Max Verstappen het bal openen voor Red Bull Racing. De Nederlandse wereldkampioen kreeg gelijk een gehele testdag voor zijn kiezen en kon zo de nodige meters maken. Een dag later was het de beurt aan Sergio Perez waarna de twee elkaar tijdens de laatste testdag aflosten.

Aankomende donderdag begint de tweede testweek van het jaar in Bahrein. Op het circuit in Sakhir zal Red Bull weer dezelfde structuur toepassen als in Barcelona. Toch is er een klein verschil in de bezetting. De Telegraaf weet namelijk te melden dat niet Verstappen maar Perez deze tweede testweek zal aftrappen. De Mexicaan zal de gehele donderdag voor zijn rekening gaan nemen.

Verstappen kruipt dan naar alle waarschijnlijkheid aankomende vrijdag achter het stuur van de Red Bull. Op zaterdag zullen Perez en Verstappen allebei een halve dag gaan rijden. Het is nog niet duidelijk wie in de ochtend en wie in de middag zal gaan rijden. De Oostenrijkse formatie wil in Bahrein de sterke eerste testweek een vervolg geven. In Barcelona reden Verstappen en Perez zeer veel rondjes en waren alleen Mercedes, Ferrari en McLaren productiever.