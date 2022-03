Albon ontkracht populair kampioenschapsverhaal: "Ik was het niet!"

Nog anderhalve week en dan mag Max Verstappen beginnen aan het jaar waarin hij zijn wereldtitel moet verdedigen. Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi veroverde hij vorig jaar op zinderende wijze de wereldtitel. In de allerlaatste ronde verschalkte hij rivaal Lewis Hamilton en zorgde Verstappen voor een megafeest bij zijn team Red Bull Racing.

Toen Verstappen de finishlijn passeerde klonk er een kakafonie aan gejuich over zijn boordradio. Zijn teambaas Christian Horner en zijn engineer Gianpiero Lambiase schreeuwden vol enthousiasme in de oren van de Nederlander. Men dacht ook toenmalig reservecoureur Alexander Albon te horen over de boordradio. Enkele maanden later blijkt nu dat dit verhaal toch iets anders in elkaar stak.

Lambiase

Huidig Williams-coureur Albon geeft namelijk aan dat hij helemaal niet in de oren van Verstappen kon schreeuwen. De Thaise Brit doet het uit de doeken tegenover GP Racing: "Ja, ik heb het gehoord. Maar ik was het niet! Het is blijkbaar zo dat als GP (Gianpiero Lambiase, red.) schreeuwt, hij blijkbaar klinkt zoals ik klink."

Niet mogelijk

Toch was Albon in Abu Dhabi zelf ook buiten zinnen van vreugde. De Williams-coureur kon überhaupt niet direct praten tegen Verstappen: "Ik was echt heel erg blij. Het was voor mij echter niet mogelijk om via de boordradio direct contact te hebben met Max. Het was dus Gianpiero Lambiase die men op de boordradio hoorde schreeuwen. Ik was het niet, helaas."