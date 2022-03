Verstappen denkt soms terug aan kampioenschap: "Ik herbeleef de spanning"

Max Verstappen is wereldkampioen Formule 1, het doel waar hij en vader Jos jarenlang hard voor hebben gewerkt. Hoewel vooral in Engeland wordt geroepen dat de wereldtitel onterecht naar de Nederlander is gegaan kan het Verstappen zelf weinig schelen dat mensen er zo over praten.

Talloze fans blijven hun verontwaardiging uiten op sociale media over het feit dat Hamilton op dat moment van controverse een achtste kampioenschap werd ontnomen , maar het maakt niet uit hoe Verstappen zijn eerste titelzege ziet. Haalt het de glans er vanaf? De Red Bull Racing-coureur zei tegen de Telegraaf: "Het zou kunnen maar de mensen die mij goed kennen, weten ze dat het me niet kan schelen. Aan het eind van de dag was het een waanzinnig en episch Formule 1-seizoen. Het verliezende team zal proberen om de glans er een beetje af te halen. Maar aan de winnende kant voelt het nog steeds goed, dat kan ik je verzekeren."

Voelbare spanning

De spanning in de aanloop naar de race vormde het decor voor een van de meest dramatische titelfinales in de geschiedenis van de Formule 1, en Verstappen gaf toe dat het af en toe nog steeds in zijn hoofd opduikt. "Soms wel. De week was echter zo hectisch dat ik niet van alles kan genieten als ik eraan terugdenk. De spanning die ik toen voelde komt dan helemaal terug."

"Ik geniet van de momenten daarna, maar ik heb geen nachtmerries. Ik denk gewoon liever terug aan de momenten dat het allemaal voorbij was."