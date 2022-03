Max Verstappen feliciteert jarige vader met fotocollage

Het is vandaag een heugelijke dag voor de familie Verstappen. Vader Jos Verstappen is vandaag jarig en hij wordt vijftig. De vader van regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen kan dan ook rekenen op zeer veel felicitaties vanuit de racewereld. Vanzelfsprekend kan er één felicitatie niet ontbreken.

Max Verstappen is namelijk heel erg trots op zijn vader. De Nederlandse Red Bull-coureur feliciteert de vijftigjarige Jos dan ook op de sociale media. Hij deelt enkele foto's van hem en zijn vader. De foto's variëren van beelden van vroeger en nu. Het moge in ieder geval zeer duidelijk zijn dat Verstappen trots is op zijn vader.