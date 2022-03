Marko maakt uitzondering voor lang contract Verstappen

Gisteren kwam Red Bull Racing met groot nieuws. De Oostenrijkse renstal maakte bekend dat Max Verstappen een nieuwe megadeal had getekend bij de ploeg. De Nederlander is nu tot en met 2028 verbonden aan Red Bull en dat is geen grote verrassing. De contractverlenging hing immers al geruime tijd in de lucht.

Verstappen liet al eerder doorschemeren het zeer naar zijn zin te hebben in Oostenrijkse dienst. Hij liet immers vlak na het binnenhalen van zijn wereldtitel weten dat hij nog wel geruime tijd voor het team wil racen. Nu is deze wens dus werkelijkheid geworden en daar wordt hij niet armer van. Naar verluid gaat hij een megasalaris verdienen.

Cijfertjes

Bij Red Bull Racing zijn ze ook zeer tevreden met het nieuwe contract van hun stercoureur. Vooral teamadviseur Helmut Marko is in zijn nopjes. De Oostenrijker was zelfs bereidt om de principes van Red Bull te verbreken. In gesprek met F1-Insider is hij duidelijk: "Ik ga het niet te veel over de cijfertjes hebben maar ik kan wel zeggen dat beide partijen zeer tevreden zijn en dat zullen blijven. Uit de lengte van het contract blijkt dat we Max zeer hoog inschatten. Normaal gesproken sluit Red Bull niet zulke lange contracten."

Karakter

Door het nieuwe contract is de kans aanzienlijk kleiner geworden dat de Nederlander in de toekomst de overstap gaat maken naar een concurrent. Door het afgelopen seizoen was die kans al kleiner geworden, de strijd met Mercedes was immers nogal fel. Marko denkt dan ook dat de Nederlander heel goed past bij Red Bull: "Het is geen geheim dat we bij Red Bull karakter een heel belangrijke eigenschap vinden. We hechten daar zeer veel waarde aan."