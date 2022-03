Ook Australië overweegt Russische coureurs te weigeren

De oorlog in Oekraïne domineert momenteel de headlines op de wereldwijde journaals. Veel landen en instanties nemen verregaande maatregelen tegen Rusland, dat land is buurland Oekraïne binnengevallen. Ook in de sportwereld wordt er stevig ingegrepen en worden Russische atleten geweigerd. In de autosport zijn de maatregelen echter iets minder streng.

Vorige week besloot de Formule 1 al dat de Russische Grand Prix in Sotsji dit jaar niet doorgaat. Er werd ook even gevreesd aan de positie van de Russische Haas-coureur Nikita Mazepin. Zijn team verwijderde de Russische sponsor stickers van de auto en zijn stoeltje hangt aan een zijden draadje. De FIA besloot echter dat Russische coureurs onder neutrale vlag wel mogen deelnemen aan races.

Australië

Het is goed nieuws voor Mazepin maar hij zal niet alle races op de kalender kunnen afwerken. Gisteren besloot de Britse autosportbond namelijk dat er geen Russische en Belarussische coureurs mogen racen in hun land. Dat betekent dat Mazepin de Britse Grand Prix dus sowieso gaat missen. Hij moet nu rekening gaan houden met nog meer absentie. Een woordvoerder van de Australische autosportbond laat aan Motorsport.com weten dat men daar ook nadenkt over het verbannen van Russische coureurs. Dit zou dus betekenen dat Mazepin ook niet in Melbourne kan gaan racen.