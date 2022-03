Marko maakt zich zorgen over Oekraïne: "Heel erg beangstigend"

De oorlog in Oekraïne is wereldwijd onderwerp van gesprek. Ook in de Formule 1-wereld kijkt men geschrokken naar de situatie. Afgelopen week viel het Russische leger van president Vladimir Poetin Oekraïne binnen en sindsdien is er weer oorlog in Europa. Wereldwijd worden er sanctie genomen tegen Rusland, ook in de sportwereld.

Vrijdag besloot de Formule 1 al dat de Russische Grand Prix in Sotsji dit jaar niet doorgaat. Het team van Haas besloot de Russische sponsor stickers van de wagens te verwijderen en gisteren kwam ook autosportfederatie FIA met maatregelen. Men besloot dat Russische en Belarussische coureurs niet meer onder hun eigen vlag mogen meedoen. Ze moeten racen onder neutrale vlag. De FIA volgde daarmee niet de oproep van het IOC, die riepen op om Russische sporters uit te sluiten.

Maatregelen

Het situatie in Oekraïne kwam hard aan in de Formule 1-wereld. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko schrok zich een hoedje. De Oostenrijker staat vol achter de genomen maatregelen, zo laat hij weten aan het Duitse RTL. "De positieve kant hiervan is voor mij de cohesie in Europa. Ik kan alle sancties volledig besluiten en ik sta dan ook volledig achter alle maatregelen."

Beangstigend

De oorlog zorgt wel voor de nodige zorgen bij Marko. De adviseur laat weten dat hij toch aardig gespannen is onder de situatie: "Het is eigenlijk niet voor te stellen dat zoiets kan gebeuren. Als je dat de brutaliteit ziet en het dreigende gedrag dan kan je alleen maar zeggen dat deze situatie heel, heel erg beangstigend is."