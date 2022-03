Leclerc had last van porpoising: "Je wordt er een beetje misselijk van"

Afgelopen week reden de heren coureurs voor het eerst veel meters in hun nieuwe bolides. Tijdens de wintertest in Barcelona kreeg de wereld voor het eerst een duidelijke blik op de nieuwe wagens onder de gloednieuwe reglementen. Het was overduidelijk dat de wagens er compleet anders uitzien dan voorheen.

De nieuwe wagens zorgen ook voor compleet nieuwe fenomenen. In Barcelona viel het op dat veel auto's op de rechte stukken bijzonder hobbelden. Het werd al snel omgedoopt tot 'porpoising' en de teams en coureurs hadden er flink last van. Op beelden was te zien dat vooral Charles Leclerc nogal last had van zijn hobbelde Ferrari.

Turbulentie

De Monegask werd overduidelijk door elkaar gerammeld op het rechte stuk van het circuit van Barcelona. Na afloop werd hij dan ook gevraagd naar zijn ervaring met porpoising. Tegenover Motorsport-Total is hij duidelijk: "Het voelt alsof je in een vliegtuig zit met zeer veel turbulentie. Ik zou niet zeggen dat het goed voelt. Je wordt er een beetje misselijk van maar het is wel te doen."

Sainz

Ook teamgenoot Carlos Sainz ondervond wat hinder van het nieuwe fenomeen. De Spanjaard denkt echter dat het ook afhangt van meerdere factoren: "Het hangt af van met welke set-up je rijdt en of je wel of geen DRS gebruikt. Het is een geheel nieuwe wereld die we proberen te begrijpen want het kan zomaar een groot thema worden voor dit jaar."