Hamilton poseert met zijn al zijn Mercedes-helmen

Lewis Hamilton gaat dit seizoen op jacht naar zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Momenteel staat de Brit nog op gelijke hoogte met Michael Schumacher maar Hamilton heeft enkele andere records van de Duitser al uit de boeken gereden. De Brit is al sinds 2013 actief voor Mercedes en bij de Duitse ploeg kent hij de nodige successen.

Hij reed in de loop van de jaren met de nodige helmen rond. Zijn helmdesign is in de tussentijd echter vrij fors veranderd. Toen de Brit instapte was zijn helm nog herkenbaar geel maar inmiddels is zijn helm kenmerkend paars. De Brit poseert met al zijn helmen en op de foto is het proces naar zijn huidige design goed te zien.