Marko ziet kansen: "Op gelijke voet met Mercedes en net voor Ferrari"

Afgelopen week reden de heren coureurs voor het eerst langdurig rondjes in hun nieuwe bolides. Afgelopen week vond immers de eerste wintertest van het jaar plaats in Bahrein. Veel teams kwamen goed voor de dag en een aantal renstallen noteerden ook rappe rondjes. De rondetijden zeggen tijdens een test echter niet zoveel.

Het was in ieder geval wel duidelijk dat de teams van Mercedes en Red Bull Racing nog steeds snel waren. De twee ploegen domineerden de sport afgelopen seizoen en dat lijkt aankomend seizoen ook het geval te zijn. Ook de teams van Ferrari en McLaren kwamen goed voor de dag op het Catalaanse asfalt. Vooral de legendarische Italiaanse ploeg maakte een sterke indruk op de wereld.

Tevreden

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt echter dat hij en zijn collega's nog gewoon aan kop zullen blijven. De ervaren en uitgesproken Oostenrijker is er vrij duidelijk over. In gesprek met F1-insider spreekt hij zich erover uit: "Wij zijn heel erg tevreden. Ik weet zeker dat wij met meer benzine reden vergeleken met de meeste van de andere teams. Dus ik denk dat we op gelijke voet staan met Mercedes en net voor Ferrari."

Masi

De Oostenrijker zag echter dat er naast de baan ook nog genoeg gebeurde. In Barcelona waren de nieuwe wedstrijdleiders Eduardo Freitas en Niels Wittich aanwezig. Voormalig wedstrijdleider Michael Masi werd namelijk enkele weken geleden aan de kant geschoven. Marko is het er nog steeds niet mee eens: "Ik denk niet dat hij op de juiste manier de deur is gewezen. Het is niet bij Masi fout gegaan maar bij zijn functie."