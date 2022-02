Brown hint op Indycar-coureurs voor vrije trainingen

Aankomend seizoen moeten alle Formule 1-teams een paar keer een rookie inzetten bij een vrije training. De regel moet ervoor zorgen dat de jonge coureurs zich beter kunnen ontwikkelen en doordat er zo weinig tests zijn tijdens het seizoen is dit de middenweg. Enkele teams hebben al duidelijkheid gegeven over hun vrijdag-rookies maar andere hullen zich nog in nevelen.

Bij het team van McLaren is de kans aanwezig dat men gebruik gaat maken van hun eigen Indycar-ster. De Britse ploeg is immers ook actief in de Indycars en daar laat de Mexicaan Patricio O'Ward mooie dingen zien. Hij mocht vorig jaar al de post season test voor zijn rekening nemen en de kans is groot dat men hem aankomend seizoen tijdens een Grand Prix-weekend in actie gaat zien.

O'Ward

McLaren-kopstuk Zak Brown is de moeilijkste niet en hij geeft terloops toe dat O'Ward zeker een optie is. De goedlachse Amerikaan spreekt zich uit tegenover The Race: "Volgens de Formule 1-regels moeten we twee keer iemand inzetten. We hebben nog geen besluit genomen maar hij is zeker weten een kandidaat. Winnen in de Indycar is goed. We zijn meer geïnteresseerd in het testen, vergelijkingen doen met Lando en Daniel en de andere coureurs."

Herta

Maar Brown ziet in de Indycar-paddock wel meer Formule 1-materiaal lopen. De Amerikaan krijgt dan ook al snel de vraag of hij nog meer mogelijke vrijdag-rookies ziet. Hij laat doorschemeren wel interesse te hebben in Colton Herta: "Er is een coureur hier in de paddock. Colton is heel erg goed. Echt heel goed. Hij is heel erg indrukwekkend."