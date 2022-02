Marko waagt voorspelling: "We gaan dit jaar strijden om de overwinning"

Red Bull-adviseur Helmut Marko gelooft dat zijn team nog steeds een van de grootste kanshebbers is na de eerste testdagen in Barcelona. Nu de Formule 1 een compleet nieuw reglement heeft voor 2022 creëert dit ook het potentieel voor verandering in de pikorde.

Red Bull Racing is een van de twee teams die hopen dat dit voor henzelf niet het geval is, nadat Red Bull en Mercedes in 2021 een spannende seizoensstrijd leverden, waarbij Red Bull's Max Verstappen de coureurstitel van Lewis Hamilton in de laatste ronde pakte tijdens de laatste race in Abu Dhabi. Mercedes en Red Bull zijn vastbesloten om hun status als topteams in de Formule 1 te behouden en de driedaagse testsessie in Barcelona heeft Mercedes zeker positief afgesloten. Hamilton reed de snelste algemene tijd van de week, een 1:19.138 op de C5 band, de zachtste in het assortiment van Pirelli.

George Russell maakte er een Mercedes één-twee van door op dezelfde compound een 1:19.233 op de tijdenlijst neer te zetten. Sergio Perez reed in zijn RB18 namens Red Bull de snelste tijd.

Top team

Normaal gesproken vinden teams en coureurs het lastig om een voorspelling te doen op basis van een wintertest, maar Helmut Marko zegt dat hij in Barcelona genoeg gezien heeft om te geloven dat Red Bull Racing nog altijd een topteam is in 2022. In gesprek met Motorsport-Magazin.com zei hij: "We geloven dat we tot de top blijven behoren."

Ferrari en McLaren

Andere teams die om de juiste redenen in het oog sprongen in Barcelona waren Ferrari en McLaren. Ferrari heeft met 439 de meeste ronden van elk team gereden, een zeer positief teken, aangezien men denkt dat ze flinke stap hebben gemaakt met hun nieuwe motor. Hun beste tijd kwam met dank aan Charles Leclerc, een 1:19.689 op de C3-band, 0.067s sneller dan Verstappens beste prestatie met dezelfde compound.

Lando Norris was ondertussen de snelste niet-Mercedes- of Red Bull-coureur tijdens de test, met een 1:19.568 op de C4-band. Marko erkende dat beide teams er sterk uitzien: "Ferrari en McLaren zien er in mijn ogen allebei erg sterk uit."