'Nieuw miljoenencontract Verstappen dichtbij'

Het moge wel duidelijk zijn dat men bij Red Bull Racing zeer tevreden is met Max Verstappen. De tevredenheid is wederzijds want ook Verstappen zelf sprak meermaals uit dat hij op zijn plek zat bij de Oostenrijkse renstal. De Nederlander heeft nog een contract tot 2023 maar dat contract zal waarschijnlijk op korte termijn worden opengebroken.

Contractverlenging hangt immers al geruime tijd in de lucht. Verstappen sprak vlak na het binnenslepen van zijn wereldtitel al uit dat hij nog tien tot vijftien jaar door wilde gaan. Ook teamadviseur Helmut Marko sprak zich al meerdere keren uit over het verlengen van het contract van de Nederlandse superster. Wel gaf Marko aan dat men een grens heeft op het gebied van de financiële mogelijkheden. Verstappen verdient nu al de nodige centen, naar verluid verdient de Nederlander zo'n 40 miljoen per jaar. De kans is dus groot dat dit bij een nieuw contract gaat stijgen.

Maar volgens de Telegraaf lijkt het erop dat de contractonderhandelingen al in een vergevorderd stadium zijn. Volgens de bekende krant is men bezig met een nieuwe miljoenendeal en zal deze in de komende weken bekend worden gemaakt. De krant meldt daarnaast ook dat Verstappens manager Raymond Vermeulen vlak voor de wintertest is afgereisd naar het Oostenrijkse Graz. Daar had hij een meeting met Marko over het contract van de Nederlandse stercoureur. Men zou bezig zijn met een meerderjarig contract voor Verstappen.