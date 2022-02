Verstappen hult zich in nevelen: "Als de auto snel is kunnen we het goed doen"

Max Verstappen kroop vanochtend achter het stuur van de nieuwe RB18 tijdens de eerste wintertest in Barcelona. De Nederlander toonde zich meteen bij de les en hij maakte gelijk al veel meters in zijn nieuwe bolide waarmee hij zijn wereldtitel wil verdedigen. De eerste uren van de winter zijn in ieder geval hoopgevend.

Toch was vandaag niet de dag dat Verstappen voor het eerst achter het stuur kroop van de nieuw RB18. Vorige week reed het team namelijk een shakedown op het circuit van Silverstone. Hier maakte de Nederlandse wereldkampioen voor het eerst kennis met zijn nieuwe wagen. Tijdens deze runs leerde hij al veel over zijn nieuwe wagen.

Positief

Verstappen was tevreden over zijn eerste rondjes tijdens de filmdag. Hij kijkt er positief op terug en dat deelt hij dan ook op zijn eigen website: "Vorige week hebben we tijdens de filmdag een eerste indruk gekregen van de nieuwe auto en dat zag er goed uit. De reglementen zijn dit jaar nogal anders en daarom is het goed om een paar ronden te rijden en er een gevoel bij te krijgen."

Doelen

De Nederlander zal dit jaar op jacht gaan naar een tweede wereldtitel. Maar zulke sterke woorden neemt de Red Bull-coureur zelf zeker niet in de mond: "Voor dit seizoen heb ik nog geen doelen. Ik wil gewoon voluit gaan en ik zal mijn best doen, zoals ik elk jaar doe. Als de auto snel is weet ik zeker dat we het weer goed kunnen doen. Ik kijk uit naar weer een leuk jaar met Red Bull en Checo. Hij is echt een geweldige kerel en we pushen elkaar, dat is uiteindelijk goed voor het team."