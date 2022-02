Andretti wil met eigen team naar F1 in 2024

IndyCar-teameigenaar Michael Andretti heeft al geruime tijd interesse om met een team deel te nemen aan de Formule 1. Na een mislukte overname van Alfa Romeo, zinspeelt de Amerikaan om met eigen renstal deel te nemen aan het F1-kampioenschap in 2024. Dat zegt de vader van Michael, Mario Andretti, op Twitter.

"Michael heeft bij de FIA ​​een aanvraag ingediend om vanaf 2024 een nieuw F1-team te vormen", zei de wereldkampioen van 1978. "Zijn inzending, Andretti Global, heeft de middelen en controleert elk vakje. Hij wacht op het besluit van de FIA."

Michael Andretti heeft naast een renstal in IndyCar, ook een team in de elektrische Formule E- en Extreme E-series en in sportwagens.