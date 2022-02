AlphaTauri toont beelden van filmdag

Vorige week presenteerde AlphaTauri de AT03 als wagen voor 2022. Vlak erna ging het team de baan op om de shakedown uit te voeren tijdens een filmdag, zoals het Italiaanse team vrijwel ieder jaar doet. Op het circuit van Misano, vlakbij de fabriek in Faenza, stapten Yuki Tsunoda en Pierre Gasly in de nieuwe wagen.

Vandaag start het team net als alle andere 9 teams in Barcelona aan de eerste testsessie van deze winter en zullen we zien of de AT03 van de filmdag, dezelfde wagen is als tijdens de test in Barcelona.

Bekijk hieronder de beelden van de AT03 op Misano.