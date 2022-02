Hamilton steunt Latifi na digitale haat: "Dit moeten we niet tolereren"

Ongewild speelde Nicholas Latifi een hoofdrol bij de beslissing van de afgelopen kampioensstrijd. De Canadese Williams-coureur crashte in de absolute slotfase en daardoor kwam er een safety car op de baan. Het verhaal is inmiddels bekend en mede dankzij de safety car kon Max Verstappen zijn rivaal Lewis Hamilton verschalken en won de Nederlander de titelstrijd.

Latifi kreeg na afloop een enorme lading met digitale stront over zich heen. De Canadees kreeg zeer veel treurige verwensingen naar zijn hoofd geslingerd op de sociale media. Daarnaast kreeg hij ook enkele doodsbedreigingen. Hij sprak zich uit in een krachtig statement. Het weerhield hem er echter niet van om persoonsbeveiliging in te huren toen hij met zijn vriendin in Londen was.

Druk

Hamilton schrok zich op zijn beurt een hoedje toen hij vernam dat Latifi doodsbedreigingen kreeg van Hamilton-fans. Hij stuurde de Canadees een appje en sprak zich vorige week uit. Hamilton wordt geciteerd door Motorsport.com: "Helaas is er op dat punt nog maar weinig veranderd. De sociale media hebben te weinig gedaan om dit soort problemen aan te pakken. We moeten druk op ze uitoefenen om het te veranderen."

Geestelijke gezondheid

De Brit zelf is een social media-veelgebruiker en hij roept op tot verandering. De massale lading digitale haat die veel publieke figuren dagelijks over zich heen krijgen zijn fout volgens de Brit. "Geestelijke gezondheid is een zeer belangrijk thema en dankzij social media krijgen veel mensen te maken met dit soort misstanden. Niemand verdient dit en we moeten het op geen enkele manier tolereren."