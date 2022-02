Video: Leclerc geeft nieuwe Ferrari de sporen tijdens demo-event

Gisteren ging het team van Ferrari voor het eerst de baan op met hun gloednieuwe F1-75. De Italiaanse renstal reed een demo-event ,geen shakedown, op het eigen circuit van Fiorano. Charles Leclerc wurmde zich in de mist in zijn nieuwe werkplek en reed onder brede belangstelling de baan op in Italië.

Het team van Ferrari laat niets aan het toeval over en men probeert zoveel mogelijk meters te maken als mogelijk is. Voor de wintertests in Barcelona volgende week beginnen rijdt men naast de demo namelijk ook nog een shakedown. Bij de demo mocht men slechts een korte afstand rijden en Leclerc deed dat vergezeld door een camerawagen.