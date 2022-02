Wolff vindt zwarte livery nog steeds belangrijk: "Onderdeel geworden van ons DNA"

Gisteren trok het team van Mercedes het doek van hun nieuwe W13 E Performance. Met deze wagen wil de Duitse renstal aankomend seizoen de constructeurstitel gaan verdedigen. Opvallend genoeg zag de wagen er nogal anders uit dan tijdens de vorige jaargangen en dat kwam niet alleen door de nieuwe reglementen.

Mercedes zal aankomend seizoen namelijk weer rondrijden in een klassieke zilveren kleurstelling. De afgelopen twee jaar reed de Duitse succesformatie rond met een zwarte livery. Dit was een initiatief van stercoureur Lewis Hamilton, de Brit sprak zich na de moord op George Floyd op duidelijke toon uit. Hij steunt de Black Lives Matter-beweging en kwam daarom met het idee om de wagen van kleur te veranderen.

Geschiedenis

Bij Mercedes staan ze nog steeds volledig achter de kleurverandering. Teambaas Toto Wolff vindt zelfs dat het vanaf nu hoort bij de ploeg. In een persbericht spreekt hij zich uit: "De zwarte livery was een duidelijke demonstratie van onze missie om meer divers en inclusief te worden. Het is onderdeel geworden van ons DNA. Maar de Silver Arrow is net zoveel onderdeel van ons DNA, het is onze geschiedenis."

Toekomst

De zwarte kleurstelling heeft de renstal voor goed veranderd volgens de Oostenrijkse teambaas. Hij denkt dan ook dat men de kleur in de toekomst altijd zal associëren met zijn ploeg: "Als team zijn we van de Silver Arrows langzamerhand door gegroeid tot een meer diverser en inclusiever team. Daarom zijn onze kleuren in de toekomst dan ook het zilver en het zwart."