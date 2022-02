Budgetplafond zat Williams dwars: "We hebben de laatste jaren niet geïnvesteerd"

Hoewel 2021 zeker een stap in de goede richting was voor Williams, legde teambaas Jost Capito uit dat het geen kort of eenvoudig proces is om weer competitief te zijn in de Formule 1, en zeker heel lastig is om weer een topteam te worden.

Door de nieuwe reglementen voor 2022 heeft Williams heeft gekozen voor een uniek ontwerp met de FW44. Dus hoeveel vooruitgang ze kunnen boeken met deze regelgevende reset hangt echt af van waar de concurrentie mee komt.

Reparaties

Capito stelt: "Om het team terug te brengen naar waar we willen zijn van waar we in 2020 zijn geweest is een lange weg. Het is niet iets dat je in één jaar kunt repareren en ongedaan maken, dus er is meer te doen dan we tot nu toe hebben gedaan."

"Waar het ons nog aan ontbrak, in vergelijking met de topteams, was dat we de laatste jaren niet geïnvesteerd hebben. En vanaf vorig jaar werden we ook nog eens beperkt door het budgetplafond. Iedereen begint nu weer vanaf nul met een nieuwe auto en het is heel moeilijk te zeggen waar iedereen aan zal eindigen. Dus voor ons zal de vooruitgang zijn hoe we ons kunnen verbeteren ten opzichte van de concurrentie."