Mercedes deelt foto van Hamilton en Russell samen

Over ongeveer een half uurtje onthult het team van Mercedes de nieuwe bolide voor het aankomende seizoen. Dat betekent ook dat de wereld Lewis Hamilton weer in teamkleding gaat zie. De Brit zweeg geruime tijd na zijn nederlaag in het kampioensduel met Max Verstappen. Enkele weken geleden keerde hij terug op social media en drukte hij de vele roddels de kop in.

Hamiltons zwijgen zorgde namelijk voor veel geruchten over een mogelijk vroegtijdig pensioen. Alle seinen staan inmiddels op groen en Hamilton zal naar alle verwachting straks aanwezig zijn bij de presentatie van zijn nieuwe wagen. In aanloop naar de presentatie heeft Mercedes de eerste foto van Hamilton en zijn nieuwe teamgenoot George Russell gedeeld.